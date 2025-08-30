Герасимов сообщил о поражении в Киеве работающих в интересах ВСУ предприятий

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе высокоточного удара по Киеву поразили в минувший четверг мощности четырех предприятий, работающих в интересах ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам", - сказал Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ в субботу.

Он заявил, что ударам подверглись три авиабазы Украины: Староконстантинов (Хмельницкая область), Васильков (Киевская область) и Коломыя (Ивано-Франковская область).