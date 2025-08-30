Ликвидация последствий нештатной ситуации в акватории морского терминала КТК завершена

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил ликвидацию последствий утечки нефти, случившейся в акватории морского терминала в пятницу при загрузке танкера T. Semahat. Режим локальной ЧС снят, отмечает КТК.

"30 августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК. (...) В настоящее время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ (выносное причальное устройство - ИФ) к танкеру", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 августа в ходе грузовой операции на танкер T. Semahat была зафиксирована утечка нефти. Росприроднадзор со ссылкой на данные консорциума сообщал, что в море попало около 30 кубометров нефти. КТК отмечал, что вывел ВПУ-2 из эксплуатации на неопределенный срок.

"Место разлива нефти было оперативно локализовано, что также зафиксировано соответствующими надзорными органами. (..) Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации", - отмечает консорциум в субботнем сообщении.

Визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа с. Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы не выявил нефти и нефтесодержащих пленок, подчеркивает КТК.

Ранее сообщалось, что КТК с 15 августа вывел из эксплуатации ВПУ-3 на планово-предупредительный ремонт. Предполагаемый срок работ по замене плавучих и подводных шлангов на нем - три недели при условии благоприятной погоды. Таким образом, сейчас отгрузки осуществляются только через ВПУ-1.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - около 74 млн тонн.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.