Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем рождения, отметив его вклад в развитие многопланового сотрудничества между двумя странами, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене.

"Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.