Госпошлина на продажу алкоголя с 31 августа будет взиматься с каждой торговой точки

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на продажу алкоголя в РФ с 31 августа будет взиматься с каждой торговой точки. Это предусмотрено поправками во вторую часть Налогового кодекса, касающимися в том числе размера госпошлины за предоставление, продление и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Соответствующий закон был принят Госдумой 17 июля, одобрен Советом Федерации 25 июля, подписан президентом 4 августа 2025 года.

Согласно документу, лицензию необходимо получать для каждого места продажи. Госпошлина для точки продажи в сельском населенном пункте установлена в размере 20 тыс. рублей в год, для остальных случаев - 65 тыс. рублей в год.

До принятия этого закона госпошлина составляла 65 тыс. рублей в год независимо от места расположения и количества точек продаж у одной организации.

Вопрос о необходимости снижения госпошлины на продажу алкоголя для магазинов сельской местности регулярно поднимался в последние годы. Необходимость этого эксперты алкогольного рынка объясняли высоким размером госпошлины, что не позволяло организовывать легальную торговлю алкоголем, особенно в отдаленных селах и деревнях. Это стимулировало самогоноварение и рост доли нелегального рынка, заявляли они.