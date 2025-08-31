ВСУ наносят массированные удары по Волгоградской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Средствами ПВО отражается массированная атака БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - приводит слова Бочарова официальный телеграм-канал администрации Волгоградской области.

Вследствие ударов беспилотников в южных районах региона возникли локальные возгорания сухой растительности, их оперативно ликвидировали.

В Средней Ахтубе дрон упал на проезжую часть, на месте инцидента работают саперы, добавил Бочаров.