Володин отметил востребованность техникумов и колледжей в сельской местности РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что техникумы и колледжи необходимо открывать и поддерживать в селах и деревнях.

"На мой взгляд, техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности. Это закрепляет ребят в родном селе, поселке, районе. Ну и, конечно, помогает развивать отдаленные территории", - написал он в своем канале в Мах.

Володин привел пример Технологического колледжа - Лицея-интерната "Феникс" в Смоленской области, созданного в 2024 году.

"Самый главный вывод исходя из полученного опыта и понимания целей - среднее профессиональное образование возможно сделать престижным и доступным, если поставить перед собой такую задачу", - отметил председатель Госдумы.

Он также считает, что примеров успешного создания учреждений СПО в стране найдется много, и "этот опыт надо проанализировать, обобщить и постараться использовать".