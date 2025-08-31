Поиск

Песков заявил, что европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль, Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отрывок из интервью выложил в своем телегам-канале ведущий программы Павел Зарубин.

По словам представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".

Песков подчеркнул, что "это большая ошибка, никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже".

Он заявил, что Россия по-прежнему готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. "Но пока в этом мы не видим взаимности от Киева, продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков.

