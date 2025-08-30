Поиск

Каллас заявила об отсутствии у стран ЕС консенсуса по поводу использования активов РФ для Украины

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Не все страны ЕС согласны обсуждать идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины в следующем году, заявила в субботу глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Многие страны ЕС подняли вопрос о том, что нужно найти средства для уменьшения огромного недостатка финансирования Украины, они считают, что нужно сейчас найти решение", - сказала она на пресс-конференции в Дании, отвечая на вопрос о выделении средств на помощь Украине в следующем году.

При этом Каллас добавила, что на данный момент конфискация активов РФ для выполнения этой задачи - нереалистичный план. "Нужно учитывать политические реалии: Бельгия, другие страны не хотят обсуждать такой вопрос сейчас", - заявила она.

По словам главы дипломатии ЕС, именно поэтому она считает правильным обсуждать с коллегами саму возможность конфискации замороженных активов уже после завершения украинского конфликта.

