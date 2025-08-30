Поиск

В Европе предложили постепенно расширять воздушную зону безопасности над Украиной

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Европейские страны рассматривают возможность в рамках урегулирования ситуации на Украине обеспечить безопасность воздушного пространства на западе страны и поэтапно расширять такие меры на восток, сообщает в субботу The Telegraph со ссылкой на источники.

"Европейцы ведут дискуссии о введении закрытой для военной авиации зоны, чтобы Украина могла уверенно возобновить рейсы гражданской авиации. Схема, о которой может рассказать The Telegraph, начнет работать на западе страны и постепенно будет охватывать все больше авиапространства, пока вся страна не станет достаточно безопасной для коммерческого авиасообщения", - информирует издание.

По данным газеты, в миссии могут задействовать западные истребители и наземные системы ПВО, чтобы вначале открыть аэропорт Львова и другие воздушные гавани на западе Украины. По мере соблюдения соглашений о прекращении огня действие миссии может распространиться на восток к Киеву и другим городам.

The Telegraph поясняет, что возобновление авиасообщения должно стать ключевым элементом для привлечения инвестиций на Украину и возвращения беженцев.

