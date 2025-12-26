Минобороны РФ сообщило о 77 сбитых за ночь украинских БПЛА

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении в ночь на пятницу 77 украинских БПЛА над российскими регионами.

По информации Минобороны РФ, из них три БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, включая один, летевший на Москву.

По данным ведомства, 34 БПЛА перехватили над Волгоградской областью, 23 - над Ростовской, пять - над Республикой Крым, три - над Черным морем, один - над Азовским.

Еще пять украинских беспилотников сбили над Калужской областью, два - над Белгородской, один - над Воронежской, говорится в сообщении министерства.