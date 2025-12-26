Поиск

Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

Пуск ракеты "Союз-2.1а"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Космический аппарат, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, выведен на целевую орбиту, сообщили в Минобороны РФ.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником состоялся в 17:11 по московскому времени с космодрома Плесецк.

"Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова", - проинформировали военные.


ВКС Минобороны РФ Плесецк
