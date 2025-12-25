Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных рейсов из России в Израиль

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 из аэропортов России в аэропорты Израиля.

"Решение принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, согласовано агентством с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении ведомства.

В зимнем расписании 2025-2026 годов регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Израилем выполняют две отечественные авиакомпании - "Азимут" и Red Wings. Они летают по пяти маршрутам: из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив с общей частотой 16 рейсов в неделю.

Запрет на рейсы в Израиль из российских аэропортов в период с 01:00 до 07:00 действовал с ноября 2024 года.