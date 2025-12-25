Что произошло за день: четверг, 25 декабря

Суд постановил выселить Долину из спорной квартиры, умерла Вера Алентова, в Петербурге предупредили о замедлении интернета в праздники, в Москве - "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ушла из жизни актриса Вера Алентова, ей было 83 года.

- Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках. Ранее в ходе заседания представитель певицы и прокуратура просили предоставить ей время для выселения.

- Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов получил шесть лет колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма.

- Суд оставил в силе решение о штрафе по делу о поиске экстремистского контента.

- Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных рейсов из России в Израиль.

- Энергосистема Москвы и области обновила исторический максимум потребления - он составил 19,968 ГВт, что на 85 МВт больше прежнего рекорда от декабря прошлого года.

- В Петербурге предупредили о возможном замедлении интернета в новогодние выходные в местах массовых мероприятий.

- В Москве и Подмосковье с вечера четверга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, метели и ветра с порывами до 15 м/с.