Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

Дмитрий Баранов Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", планировавшийся до конца 2025 года с комплекса "Байтерек" на Байконуре, перенесен по инициативе казахстанской стороны, принято решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Партнёры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Это решение носит технический характер. Оно отражает взвешенный подход участников, ориентированный на долгосрочную надёжность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса", - говорится в сообщении.

"Мы с партнёрами по проекту приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и для того, чтобы дополнительно убедиться в надёжности и безопасности пуска", - сказал заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации.

По его словам, на космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты "Союз-5".

"И наземная инфраструктура, и сама ракета готовы к проведению первого пуска", - сообщил Баранов.

"Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача - обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек", - заявил замглавы "Роскосмоса".

В пресс-службе госкорпорации отметили, что реализация проекта "Байтерек" "проходит в плановом режиме и находится на завершающем этапе".

"На данный момент работы ведутся в плановом режиме с соблюдением всех технологических регламентов и стандартов качества", - сказано в сообщении.

"Сейчас практически все работы по подготовке к пуску завершены. На данном этапе проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания", - сообщил председатель правления АО "СП "Байтерек" Айдын Аимбетов, слова которого приведены в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что после прохождения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе, ракета будет перегружена на транспортно-установочный агрегат и доставлена на стартовый комплекс, где будет проведена её вертикализация.

"Затем будут проведены финальные испытания, а дата пуска будет определена по итогам завершения всех предусмотренных процедур и согласована между участниками программы", - заявили в госкорпорации.

"Роскосмос" в пятницу опубликовал видео общей сборки ракеты-носителя "Союз-5" в монтажно-испытательном комплексе Байконура.

17 июня гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что старт "Союза-5" планируется до конца 2025 года со стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

"Байтерек" - российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".