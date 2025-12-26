Поиск

В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка (Краснодарский край) после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Кубани.

"В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут - для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 24 декабря в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара изначально составляла около 2 тыс. кв. метров, позднее выросла до 4 тыс. кв. метров. В тушении пожара было задействовано 99 человек и 26 единиц техники, а также пожарный поезд.

Пострадавших нет. Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено.

Краснодарский край Темрюк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе

Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

 Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщило о 77 сбитых за ночь украинских БПЛА

В Республике Алтай произошел пожар на турбазе

 В Республике Алтай произошел пожар на турбазе

Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

 Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

 Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

 "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

Собянин сообщил, что сбит летевший к Москве беспилотник

Что произошло за день: четверг, 25 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7968 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });