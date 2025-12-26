В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка (Краснодарский край) после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Кубани.

"В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут - для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 24 декабря в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара изначально составляла около 2 тыс. кв. метров, позднее выросла до 4 тыс. кв. метров. В тушении пожара было задействовано 99 человек и 26 единиц техники, а также пожарный поезд.

Пострадавших нет. Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено.