Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новый газопровод из России в Китай "Сила Сибири 2" будет построен досрочно, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторе.

Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита президента Владимира Путина в Китай были "достигнуты очень важные договоренности об увеличении объемов поставок газа по "Силе Сибири", об увеличении объемов поставок по "дальневосточному" маршруту".

"Но самое главное - достигнуты договоренности с нашими китайскими товарищами о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Это юридически обязывающие договоренности. И, конечно же, мы сделали очень серьезный, большой шаг к началу реализации газового проекта, который опять будет самым крупным инвестиционным газовым проектом в мире", - отметил он.

"В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Такие проекты мы с вами умеем и любим строить. Уверен, что, как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири - 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", - заявил Миллер.

2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Маршрут позволит поставлять из России через Монголию 50 млрд куб. м газа в год.

"Сила Сибири 2" является частью масштабного проекта "Восточной системы газоснабжения" (ВСГ), которая объединит с существующей Единой системой газоснабжения центры добычи на востоке страны и обеспечит подачу сетевого газа в регионы, которые ранее не имели к нему доступа. ВСГ берет начало с гигантского Тамбейского месторождения на севере полуострова Ямал, проходит через Бованенково, Новый Уренгой, Ханты-Мансийский автономный округ, Томскую, Кемеровскую области, Красноярский край и в Иркутской области выходит на границу с Монголией.