50 украинских БПЛА нейтрализованы средствами ПВО с полуночи до 05:00

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении и перехвате 50 украинских беспилотников в шести регионах РФ и над акваториями Черного и Азовского морей.

16 БПЛА нейтрализованы над акваторией Черного моря, 12 - над территорией Белгородской области, семь - над акваторией Азовского моря, четыре - над территорией Саратовской области, по три беспилотника сбиты в Самарской, Оренбургской областях и в Республике Татарстан, два БПЛА уничтожены в Краснодарском крае.