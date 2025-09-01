РФ и Индия в 2025 году подписали ряд оружейных контрактов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индия в текущем году подписали ряд крупных контрактов на поставку вооружения и военной техники, в том числе по авиационной тематике, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Индия - хороший наш партнер, давний, стратегический, с большим портфелем заказов. Несколько контрактов крупных мы подписали", - заявил Шугаев журналистам в понедельник.

Он уточнил, что контракты были подписаны в 2025 году.

"Так сложилось, что те контракты, которые мы готовили в прошлом году, они нашли реализацию с точки зрения подписания в этом, тем самым увеличился и портфель заказов", - отметил Шугаев.

"Они касаются и авиационной тематики", - добавил директор ФСВТС России.