Мишустин призвал школьников проявлять аккуратность в соцсетях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях.

Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях.

"Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда", - сказал Мишустин ученикам.

Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться, в том числе, в мошеннических целях.