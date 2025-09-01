Поиск

Мишустин призвал школьников проявлять аккуратность в соцсетях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях.

Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях.

"Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда", - сказал Мишустин ученикам.

Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться, в том числе, в мошеннических целях.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету мигрантов через приложение

В РФ с 1 сентября запрещено распространять рекламу в заблокированных соцсетях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });