МИД РФ подтвердил солидарность с Венесуэлой в вопросе защиты национального суверенитета

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в понедельник с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Власкесом вопросы двустороннего взаимодействия и шаги по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в МИД России.

"Посол проинформировал об усилиях руководства Венесуэлы по сохранению внутренней стабильности с учетом нарастания внешних угроз", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Москва в свою очередь подтвердила полную поддержку и "солидарность с боливарианскими властями в вопросе защиты национального суверенитета", отметили на Смоленской площади.

Российская сторона также выразила "решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства".

"Были также обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, намечены шаги по укреплению стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой", - сообщили в министерстве.