Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

К 11:00 понедельника больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр с обеих сторон, но в основном - со стороны Тамани, к 13:00 их число превысило 1,5 тысячи. После 16:00 очереди стали заметно уменьшаться.

На предыдущей неделе также наблюдались значительные очереди перед мостом, в течение пяти дней число машин в ожидании досмотра превышало тысячу, но основной поток был из Крыма.