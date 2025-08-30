Очереди автомобилей перед Крымским мостом устранены впервые с 27 августа

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в субботу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"07:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Численность машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысила тысячу к вечеру 27 августа, в ночь на 28 августа она незначительно снизилась, затем вновь превысила тысячу. Значительные очереди наблюдались также в течение четверга и пятницы.