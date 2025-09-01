Число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом превысило 1,5 тысячи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число машин перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту превысило 1,5 тысячи в понедельник днем, 1,2 тысячи из них - со стороны Краснодарского края, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1218 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 307 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Тамани превышает три часа, уточнили в инфоцентре. Больше тысячи машин в очереди ожидали досмотра к 11:00 понедельника, большая часть из них - со стороны Кубани.

На предыдущей неделе также наблюдались значительные очереди перед мостом, в течение пяти дней число машин в ожидании досмотра превышало тысячу, но основной поток был из Крыма. Со стороны Тамани очередей либо не было вовсе, либо они были незначительными.