Поиск

Число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом превысило 1,5 тысячи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число машин перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту превысило 1,5 тысячи в понедельник днем, 1,2 тысячи из них - со стороны Краснодарского края, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1218 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 307 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Тамани превышает три часа, уточнили в инфоцентре. Больше тысячи машин в очереди ожидали досмотра к 11:00 понедельника, большая часть из них - со стороны Кубани.

На предыдущей неделе также наблюдались значительные очереди перед мостом, в течение пяти дней число машин в ожидании досмотра превышало тысячу, но основной поток был из Крыма. Со стороны Тамани очередей либо не было вовсе, либо они были незначительными.

Крым Тамань Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету мигрантов через приложение

В РФ с 1 сентября запрещено распространять рекламу в заблокированных соцсетях

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Банки с 1 сентября будут отказывать в выдаче карт клиентам из базы мошенников ЦБ РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7082 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });