Два человека ранены после атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских дронов в Белгородской области пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина (...) В Грайворонском округе в городе Грайворон вследствие атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

У обеих пострадавших диагностированы баротравма, минно-взрывная травма и сотрясение мозга, им оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В Валуйском округе в результате атаки дрона повреждены линии электропередачи, часть села Орехово осталась без электроснабжения. Аварийные службы приступят к работам по восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

Удары БПЛА зафиксированы в селе Березовка, там был атакован легковой автомобиль. В селе Байцуры от удара дрона поврежден частный дом. В селе Новостроевка-Первая повреждены здания сельскохозяйственного предприятия и администрации, в селах Отрадное, Муром, Репяховка, Вознесеновка, Тулянка и Коновалово и Ясные Зори - гражданские постройки.

В селе Новая Таволжанка после атаки БПЛА загорелась хозяйственная постройка, пожар ликвидирован.

В районе села Доброе беспилотник повредил служебный автомобиль.