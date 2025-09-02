Путин заявил о стремлении РФ развивать равноправные отношения с КНР и Монголией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия искренне стремится к развитию равноправных, многоплановых отношений с Китаем и Монголией, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.

"Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин.

При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани, добавил президент России.

Путин отметил, что Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями.

"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки", - подчеркнул российский президент.

