Глава МАГАТЭ посетит РФ в конце сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет в Россию в конце сентября для участия в Атомном саммите, с ним будут обсуждаться вопросы безопасности на Курской и Запорожской АЭС.

"Он дал согласие приехать на Атомный саммит в конце сентября", - сообщил "Интерфаксу" Лихачев во вторник.

Он рассказал, что состоятся его переговоры с Гросси во время этого визита. "Все будем обсуждать - и Курскую, и Запорожскую станции, потому что безопасность ядерная подвергается, к сожалению, и на Курской, и на Запорожской станции большому риску", - сказал глава "Росатома".

Кроме того, будет фигурировать и повестка развития, добавил Лихачев.