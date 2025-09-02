Президент РФ заявил, что Москва ценит независимую внешнюю политику Словакии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ценит независимую внешнюю политику правительства Словакии.

"Мы очень ценим независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваше правительство", - сказал он на встрече с премьером этой страны Робертом Фицо в Пекине.

Путин отметил, что эта политика дает положительные результаты с точки зрения экономики.

"Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, и ваши компании продолжают успешно работать на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал он в связи с этим.