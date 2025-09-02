В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

Об этом заявил зампред комитета Думы по информационной политике Антон Горелкин

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Законодательные предложения по борьбе с мошенничеством будут включать самозапрет на входящие вызовы из других стран, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Среди мер второго антифрод-пакета содержится самозапрет на входящие вызовы из других стран. Работать это будет через "Госуслуги" - точно так же, как и самозапрет на кредиты. Думаю, что обе этих опции будут одинаково популярными у граждан", - написал Горелкин в своем канале в Мах.

Он отметил, что на фоне того, что число мошеннических звонков через мессенджеры снизилось в 15 раз, по данным Сбера, "злоумышленники пытаются приспособиться к запрету и меняют свои схемы: в частности, фиксируется увеличение количества международных вызовов".

В августе стало известно, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, в который вошло около 20 инициатив.