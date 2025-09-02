В горах Сочи ищут потерявшегося туриста

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В горах сочинского поселка Красной Поляны спасатели разыскивают мужчину, который отстал от туристической группы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Второй день сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиск пропавшего в районе хребта Аибга 58-летнего сочинца. 31 августа мужчина на спуске отстал от группы. Обнаружив, что не хватает одного из участников похода, туристы начали искать пропавшего, но безуспешно", - говорится в сообщении.

Поиски мужчины проводят спасатели Южного регионального ПСО МЧС России, краевой службы "Кубань-СПАС" и Южного конно-кинологического СЦ МЧС России.

"Тремя группа обследуют горно-лесную местность гор Красная Скала и Подкова. Работы ведутся на высоте более 1700 метров. Поиск продолжается", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в МЧС группа не регистрировалась.