Поиск

Минобороны запускает мультимедийный проект к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России запускает мультимедийный проект на основе архивных документов, посвященный последним дням Второй мировой войны и вкладу Красной армии в победу над Японией в 1945 году.

"На сайте военного ведомства опубликованы директивы ставки Верховного главнокомандования, докладные записки народного комиссара обороны СССР, доклады командующих Забайкальским, 1-м и 2-м Дальневосточными фронтами", - говорится в сообщении.

Согласно данным, среди документов также оперативные директивы, боевые донесения, планы и карты исторических боев, свидетельства военнопленных японских генералов, наградные листы и личные дела на советских воинов.

В Минобороны РФ сообщили, что всего в проект входит перечень из 36 архивных документов.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказали военные.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7088 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });