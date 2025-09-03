Минобороны запускает мультимедийный проект к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России запускает мультимедийный проект на основе архивных документов, посвященный последним дням Второй мировой войны и вкладу Красной армии в победу над Японией в 1945 году.

"На сайте военного ведомства опубликованы директивы ставки Верховного главнокомандования, докладные записки народного комиссара обороны СССР, доклады командующих Забайкальским, 1-м и 2-м Дальневосточными фронтами", - говорится в сообщении.

Согласно данным, среди документов также оперативные директивы, боевые донесения, планы и карты исторических боев, свидетельства военнопленных японских генералов, наградные листы и личные дела на советских воинов.

В Минобороны РФ сообщили, что всего в проект входит перечень из 36 архивных документов.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказали военные.