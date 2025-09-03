Поиск

Лавров сообщил, что РФ и Индонезия обсуждают ряд проектов в ТЭК

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индонезия обсуждают ряд крупных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе - совместную добычу, переработку и поставки энергоресурсов, новые горизонты могут открыться с заключением соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

В числе обсуждаемых совместных инициатив - проект "Роснефти" и Pertamina по строительству нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в районе города Тубан (провинция Восточная Ява).

"Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заметил Лавров.

По его словам, новые горизонты в развитии сотрудничества откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. "Мы довольно быстро движемся к этой цели. "На полях" Петербургского международного экономического форума было принято Совместное заявление о завершении переговоров. Рассчитываем, что подписание соглашения состоится до конца текущего года", - добавил Лавров.

Индонезия МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7088 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });