Лавров сообщил, что РФ и Индонезия обсуждают ряд проектов в ТЭК

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Индонезия обсуждают ряд крупных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе - совместную добычу, переработку и поставки энергоресурсов, новые горизонты могут открыться с заключением соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

В числе обсуждаемых совместных инициатив - проект "Роснефти" и Pertamina по строительству нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в районе города Тубан (провинция Восточная Ява).

"Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заметил Лавров.

По его словам, новые горизонты в развитии сотрудничества откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. "Мы довольно быстро движемся к этой цели. "На полях" Петербургского международного экономического форума было принято Совместное заявление о завершении переговоров. Рассчитываем, что подписание соглашения состоится до конца текущего года", - добавил Лавров.