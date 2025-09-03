Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в ночь на среду уничтожены 105 украинских беспилотников над шестью областями и Азовским и Черным морями.

По информации Минобороны РФ, 25 дронов сбито над Ростовской областью, 24 - над Брянской, 20 - над Краснодаром, 15 - над Черным морем, 10 БПЛА - над Калужской областью, восемь - над Крымом, два - над Азовским морем и один - над Смоленской областью.

Дроны ВСУ нейтрализованы дежурными средствами ПВО в период с 23:00 мск 2 сентября до 07:00 мск 3 сентября, сказано в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Азовское море Ростовская область Черное море Смоленская область Калужская область
