Шохин считает возможной подготовку соглашения о защите капвложений между РФ и Индией к встрече лидеров в декабре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнес заинтересован в возобновлении действия соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений между РФ и Индией, считает реалистичным подготовку этого документа к планируемой в декабре встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая в рамках ВЭФ.

Он напомнил, что на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индией обсуждается заключение более масштабного соглашения о свободной торговле.

"Эту поддержку мы должны как можно быстрее получить, российский бизнес и индийский, наверное, тоже. Действительно, нам здесь надо ускориться. Не уверен, что нам удастся до декабрьской встречи в верхах завершить эти переговоры (о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Индией - ИФ). Но если говорить о капвложениях, это национальные компетенции, то можно было бы попробовать", - полагает Шохин.

Ранее соглашение о защите капиталовложений между РФ и Индией уже существовало, но в 2017 году его действие было прекращено, и сейчас речь идёт скорее не о заключении нового, а возобновлении прежнего документа, отметил глава бизнес-объединения.

Он сообщил, что на уровне бизнеса к подписанию в декабре готовится новое соглашение между РСПП и Конфедерацией индийской промышленности (CII). Соглашение будет носить долгосрочный характер и предусматривает создание исполнительной структуры для постоянных b2b-контактов.

