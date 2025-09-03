Песков отметил, что Путин и Алиев пожали друг другу руки, но субстантивного общения не было

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев поприветствовали друг друга, но субстантивного общения не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но, собственно, какого-то субстантивного (имеющего предметное содержание, направленного на практические результаты - ИФ) общения не было на этот раз", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".