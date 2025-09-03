Поиск

Путин назвал слова Мерца неудачной попыткой снять с Запада ответственность за трагедию на Украине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин расценил заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца в свой адрес как попытку снять с "коллективного Запада" ответственность за трагедию на Украине.

"Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, но не с него лично (Мерца), а со своей страны, и вообще с коллективного Запада снять ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Мерца, назвавшего Путина "военным преступником".

Путин напомнил, что в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который по своей сути являлся соглашением с действующей властью, президентом Виктором Януковичем тогда и оппозицией.

"В соответствии с этой договоренностью, все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться в конституционном поле, мирным, правовым путем. А буквально на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт", - сказал Путин.

Он отметил, что после этого начались события и в Крыму, "после этого киевский режим предпринял боевые действия с использованием бронетехники, авиации против мирного населения тех регионов Украины, которые с этим госпереворотом не согласились", подчеркнул президент России.

Владимир Путин Фридрих Мерц Украина Германия
