Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Он сообщил, что ВСУ "затыкают дыры" переброской частей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Все группировки вооруженных сил РФ, принимающие участие в СВО, наступают на всех направлениях, в то время как вооруженные силы Украины "пытаются затыкать дыры" переброской своих частей в наиболее критичные районы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно. Разным темпом. Но практически на всех направлениях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

"Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - отметил он.

В качестве примера он привел ситуацию на сумском направлении.

"Например, если мне память не изменяет, совсем недавно, надо проверить, конечно же, с вами в Пекине находимся, не в Москве. Тем не менее, с сумского направления противник перебросил 95-ю (отдельную десантно-штурмовую - ИФ) бригаду на другой участок. Что, там, разве легче на сумском направлении? Нет, просто заменил на менее боеспособное подразделение, а 95-ю бросил туда, где он считает важнее", - сказал Путин.

"И так по всей линии боевого соприкосновения - с одного участка на другой", - сказал он.

Говоря о том, за что воюют российские военнослужащие, Путин заявил, что "они в подавляющем своем большинстве стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных в начале СВО".

"Всё остальное имеет второстепенное значение. А как (достичь целей - ИФ) - лучше, конечно, мирным путём и мирными средствами", - отметил президент.

"Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе при содействии действующей администрации США", - добавил Путин.

Владимир Путин
