Путин заявил о готовности повысить уровень переговорной группы с Украиной

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова повысить уровень делегации на переговорах с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров - ИФ), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть конкретные фамилии. Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Китай.

Он подчеркнул, что "важен результат".

Путин добавил, что доволен работой Владимира Мединского в качестве главы российской делегации на переговорах с Украиной.

"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - заключил он.