Поиск

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом
Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, но при этом сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, нет ли противоречия между заявлениями Москвы о желании достичь прогресса на переговорах с Украиной и нанесением ударов по военным объектам этой страны.

"Специальная военная операция продолжается. Продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре, со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы, они продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются", - добавил Песков.

Никаких договоренностей об установлении "воздушного перемирия" в ходе конфликта на Украине нет, сказал также он.

"Никаких договоренностей на этот счет не достигалось, - заявил Песков. - Все, что может обсуждаться в рамках поисков выхода на траекторию урегулирования , должно обсуждаться в дискретном режиме".

Дмитрий Песков Украина СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Отбывающий пожизненное наказание "ангарский маньяк" Попков получил новый срок

В Москве простились с журналистом Кириллом Вышинским

Военная операция на Украине

Морской дрон РФ потопил разведывательный корабль ВМС Украины в устье Дуная

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о групповом ударе по предприятиям ВПК и авиабазам Украины

Эксперт не исключил подорожания красной икры к концу года до 15 тысяч рублей

Группу отдыхающих из района пожара под Геленджиком отвезли в безопасное место

Росимущество стало 100-процентным владельцем управляющей компании активов "Леста"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7040 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });