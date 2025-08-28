Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, но при этом сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, нет ли противоречия между заявлениями Москвы о желании достичь прогресса на переговорах с Украиной и нанесением ударов по военным объектам этой страны.

"Специальная военная операция продолжается. Продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре, со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы, они продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются", - добавил Песков.

Никаких договоренностей об установлении "воздушного перемирия" в ходе конфликта на Украине нет, сказал также он.

"Никаких договоренностей на этот счет не достигалось, - заявил Песков. - Все, что может обсуждаться в рамках поисков выхода на траекторию урегулирования , должно обсуждаться в дискретном режиме".