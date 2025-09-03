Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на продолжение прямых переговоров с Украиной, главы делегаций находятся в прямом контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

Министр подчеркнул, что "урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается нашим приоритетом".

Он отметил, что "в последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация". "Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке", - добавил Лавров.