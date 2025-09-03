Поиск

Правительство поддержало расширение полномочий ЦБ при формировании финансовой статистики

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, который расширяет полномочия Центрального банка в сфере формирования финансовой статистики в рамках работы Системы национальных счетов РФ.

Положительный отзыв кабинета министров опубликован в электронной базе данных парламента. Документ (№761294-8) был внесен в парламент в ноябре 2024 г. группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении в марте. Поправки вносятся в закон о Центральном банке и в закон об официальном статистическом учете.

Согласно действующему законодательству, ЦБ участвует в составлении финансового счета в Системе национальных счетов (СНС) России. Эти полномочия ЦБ получил в 2011 году.

Международный стандарт СНС, принятый Статистической комиссией ООН и другими организациями, предполагает создание набора счетов, которые показывают состояние и движение ресурсов в экономике. В России в рамках СНС Росстат собирает и обрабатывает данные о производстве, распределении и потреблении товаров и услуг, а также о счетах операций с капиталом, которые формирует ЦБ. Финансовый счет является частью Системы национальных счетов и отражает распределение финансовых активов (таких как золото, валюта, депозиты, ценные бумаги и т.д.) и обязательств между основными секторами экономики. Анализ финансового счета ЦБ включает операции в банковской системе, страховых компаниях, инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах и других финансовых организациях.

Законопроект расширяет для ЦБ перечень объектов для получения финансовой статистики, которая потом будет входить в СНС. Помимо кредитных организаций, в контур статистики включаются некредитные финансовые организации; лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке; финансовые организации, не являющиеся поднадзорными Банку России.

Респонденты обязаны бесплатно предоставлять Банку России первичные статистические данные для выполнения его функций, связанных с составлением платежного баланса, международной инвестиционной позиции, статистики внешней торговли, внешнего долга, международных резервов, прямых инвестиций и финансовых счетов. Это касается как кредитных, так и некредитных финансовых организаций, а также других организаций, занимающихся финансовой деятельностью, следует из текста законопроекта.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

