Власти выделят 303 млн руб. на ликвидацию организации, создававшей аналог "Википедии"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет более 300 млн рублей на завершение ликвидации АНО "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия" (БРЭ), которое ранее занималось созданием аналога "Википедии" - портала "Знания".

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации в среду.

Согласно документу, Минцифры из резервного фонда правительства РФ в 2025 году выделяется 303 млн 060 тыс. рублей для предоставления субсидии АНО "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия" на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий, включая погашение задолженности по зарплате, обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников, а также завершение расчетов по обязательствам организации.

Минцифры должно проконтролировать целевое использование средств и представить в правительство доклад до 1 марта 2026 г.

В конце декабря 2024 года было опубликовано распоряжение правительства РФ о ликвидации до 30 октября 2025 года АНО "БРЭ".

Проект по созданию общенационального интерактивного энциклопедического портала был запущен в 2019 году, планировалось, что работы завершатся в 2022 году. Ответственной за проект организацией стало ОАО "Научное издательство "БРЭ", 100% акций которого в качестве имущественного взноса РФ были в ноябре 2019 года переданы учрежденному для развития портала АНО "Национальный научно-образовательный центр "БРЭ".

В 2019 году ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец сообщал, что проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.

На проект планировалось выделить из бюджета в целом почти 2 млрд рублей.

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ресурс, который к тому времени стал называться порталом "Знания", будет запущен в 2023 году.

В октябре 2024 года в СМИ появилась информация о закрытии проекта и передаче созданных материалов порталу "Рувики". В настоящее время на месте портала "Знания" располагается энциклопедия "Рувики".