Глава Союза промышленников считает приемлемой для экономики ставку ЦБ на 2026 г - 10-12%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнес считает приемлемой для экономики РФ ключевую ставку в 2026 году на уровне 10-12%, плавный переход к этому показателю при текущей ставке в 18% возможен при снижении на сентябрьском заседании на 200 базисных пунктов, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Пока идёт устойчивая динамика, по крайней мере в интенциях, в намерениях Центрального банка, на снижение. Я считаю, что вообще для экономики 10-12% является если не оптимальной ставкой, то приемлемой ставкой на следующий год. Чтобы аккуратно идти к этой 10-12%-ной ставке, на этом заседании нужно на 16% выйти", - сказал он журналистам а кулуарах ВЭФ-2025.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов, оставив при этом нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров банка по ключевой ставке состоится 12 сентября.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции во вторник не стал давать дополнительных сигналов перед предстоящим заседанием. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения", - сказал он.