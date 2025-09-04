Поиск

Глава Минвостокразвития заявил, что ведомства выработали предложения по энергетике Д.Востока

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Профильные ведомства подготовили предложения по развитию электроэнергетики Дальнего Востока, который сталкивается с проблемой растущего дефицита мощностей, они будут обсуждаться на совещании у президента Владимира Путина в четверг, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы действительно видим дефицит мощности, который возникает по тем инвестиционным планам, которые наши резиденты, наши инвесторы заявили в правительство, уже в 2026 году. По утвержденным СиПРам (схема и программа развития электроэнергетики - ИФ) это 3,3 ГВт к 2030 году, а если брать максимальную цифру с учетом перспективных проектов, этот объем может вырасти до 5 ГВт", - заявил Чекунков на сессии ВЭФ-2025.

По его словам, налоговые потери в случае отсутствия необходимых генерирующих мощностей под эти проекты оцениваются в 500 млрд руб. на горизонте ближайших пяти лет.

Министр напомнил, что Дальний Восток перешел на ценовую зону, однако назначенный на август конкурс на строительство новой генерации в Хабаровском крае и Приморье не состоялся: "инвесторы не увидели экономики" в предложенных инвестиционных условиях. При этом в регионе наблюдается высокий износ энергетической инфраструктуры.

"Мы вместе с Минэнерго, находясь в тесном взаимодействии, выработали ряд предложений, которые будем обсуждать сегодня на совещании у главы государства. Но вкратце - необходимо затвердить те решения по созданию новых энергогенерирующих мощностей, которые уже предусмотрены программой, подготовленной Минэнерго, и самое главное - определить источники финансирования, которые не могут на 100% быть рыночными с учетом тех условий Дальнего Востока, о которых мы говорили", - заявил Чекунков.

Он напомнил, что Минвостокразвития выступает за то, чтобы рассмотреть возможность продления дальневосточной надбавки, направляя часть средств, которые она генерирует, на инвестиции в первую очередь в изолированных районах.

Алексей Чекунков ВЭФ Минвостокразвития
