Россети планируют инвестиции на Дальнем Востоке в 415 млрд руб. в 2025-29 гг.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Россети" на Дальнем Востоке на 2025-2029 гг. запланирована в размере 415 млрд руб., сообщил на ВЭФ-2025 гендиректор компании Андрей Рюмин.

Источники финансирования этих инвестиций у компании есть, заверил Рюмин.

В частности, в список проектов входят энергоснабжение второго этапа Восточного полигона, а также ЛЭП, которая соединит энергосистемы Сибири и Востока, сказал топ-менеджер.

В то же время "Россети" обсуждают с правительством РФ вопрос финансирования объектов, которые уже учтены в СиПР и генсхеме, но которых пока нет в инвестпрограмме компании, отметил Рюмин.