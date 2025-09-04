Массовая атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в восьми районах региона, пострадавших нет.

"Наши силы и средства ПВО отразили массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах из-за падения фрагментов дронов загорелась сухая трава, ландшафтные пожары были оперативно потушены.



