Поиск

Массовая атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в восьми районах региона, пострадавших нет.

"Наши силы и средства ПВО отразили массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах из-за падения фрагментов дронов загорелась сухая трава, ландшафтные пожары были оперативно потушены.


Юрий Слюсарь Шолоховский район Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Путин прибыл во Владивосток

Что произошло за день: среда, 3 сентября

Путин отправляется из Пекина во Владивосток

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Президент РФ предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });