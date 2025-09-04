До 60% россиян планируется привить от гриппа в рамках стартовавшей кампании

Закуплено 70 млн доз вакцин

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент "Интерфакса".

"Одно из базовых норм в (постановлении главного государственного врача - ИФ) - это привить от гриппа до 60% от совокупного населения РФ. Для чего из федерального бюджета были выделены средства, произведено и закуплено более 70 млн доз (вакцин - ИФ), значимая часть из них - квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных ВОЗ", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2025.

Она уточнила, что в регионы уже поставлено около 30% от общего объема закупленных вакцин, прививочная кампания уже начинается.

"Сегодня, в старт прививочной кампании, я хочу напомнить, что грипп - это опасное заболевание, что грипп опасен своими осложнениями. В этом году в вакцины внесены четыре геноварианта, один штамм заменен, это штамм АН3N2 - это тоже опасный грипп, который и очень тяжело протекает и (может привести к - ИФ) тяжелым осложнениям у пожилых людей, у детей", - уточнила Попова.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, также планируется привить 75% граждан из групп риска, к которым относятся как по состоянию здоровья и возрасту, так и в зависимости от профессии.

Попова напомнила, что в допрививочные времена заболеваемость гриппом была более чем в 200 раз выше, чем в последние 10 лет.