Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ августе снизился в годовом выражении на 1,3%, до 553 тыс. штук, сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов в онлайн-эфире о состоянии российского авторынка в четверг.

Помесячное снижение продаж автомобилей с пробегом в августе составило 3%.

"Мы видим, что "пробег" в августе ушел чуть вниз по отношению к позапрошлому месяцу, что коррелирует с динамикой рынка новых автомобилей. Тем не менее, вторичный рынок показал очень хороший результат, и по итогам восьми месяцев мы идем на уровне прошлого года", - сказал Удалов, отметив, что более подробные данные по вторичному авторынку "Автостат" опубликует позднее.

Согласно презентации агентства, в январе-августе 2025 года в РФ было продано 3 млн 854 тыс. легковых машин с пробегом, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Рынок новых легковых автомобилей в РФ, по оценке "Автостата", в августе составил 122 235 шт. (-17,6% г/г и +1% м/м), за восемь месяцев 2025 года - 773 264 шт. (-23%).