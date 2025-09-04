Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по транспортным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки беспилотников, складам вооружения.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в распространенном сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что поражены пункты временной дислокации ВСУ в 155 районах.

Российские военные за сутки нейтрализовали более 300 различных украинских воздушных целей.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.