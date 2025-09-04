Законопроект о реформе банкротства в РФ проходит финальные согласования

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о реформе института банкротства в РФ проходит последние согласования, планируется, что до конца года он поступит в Госдуму, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Проведены обсуждения основных положений реформы института банкротства с заинтересованными сторонами, деловыми объединениями, экспертами. После финальных согласований предложенные нами подходы будут вынесены на рассмотрение Госдумой", - сказал Решетников "Интерфаксу" на полях ВЭФ-2025.

"Планируем, что это будет в текущем году", - сказал он.

Этот законопроект (№1172553-7) находится в Госдуме с мая 2021 года, но до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении на фоне затяжных обсуждений с заинтересованными сторонами, наиболее активными участниками которых выступали крупнейшие российские банки. Документ предлагает кардинально изменить правила банкротства в России. Он предусматривает ликвидацию процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

О том, что власти вернулись к идее комплексной реформы банкротства, Решетников сообщил в начале текущего года. Перезагрузку института банкротства министр не раз называл среди важных структурных реформ, необходимых для достижения устойчивого экономического роста.

На одной из сессий ВЭФ с участием Решетникова вопрос о судьбе реформы банкротства поднял первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

"Максим Геннадьевич, давайте дожмем мегапроект? Я думаю, что это очень серьезно улучшит наш инвестиционный климат", - сказал сенатор.