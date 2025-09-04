Россия направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставит в Афганистан порядка 40 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сильного землетрясения, сообщил "Интерфаксу" замглавы чрезвычайного ведомства Виктор Яцуценко.

"В соответствии с указанием президента РФ и главы ведомства Александра Куренкова МЧС России организует доставку гуманитарной помощи Афганистану. Планируется выполнение двух рейсов - сегодня и 7 сентября - самолетами Ил-76 МЧС России. Общий объем гуманитарного груза составит порядка 40 тонн", - заявил Яцуценко агентству в четверг "на полях" ВЭФ.

По его словам, планируется доставить продукты питания, палатки и другое необходимое имущество для оказания поддержки населению страны.

Ранее сообщалось, что Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь после сильного землетрясения, жертвами которого стали по меньшей мере 1,4 тыс. человек.